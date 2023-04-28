Кравченко Николай Анисимович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Кравченко Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1884
Сын: Кравченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
16.10.1886
Сын: Кравченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
20.06.1891
Дочь: Петренко Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1894
Дочь: Володько Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1896
Дочь: Косогор Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно