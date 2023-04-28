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Кравченко Николай Анисимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кравченко Анисим Михайлович

Мать: Кравченко Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Кравченко Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
13.08.1884

Сын: Кравченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
16.10.1886

Сын: Кравченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
20.06.1891

Дочь: Петренко Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.1894

Дочь: Володько Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
01.02.1896

Дочь: Косогор Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кравченко Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Елена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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