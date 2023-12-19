Ахмедова Джумагуль Мурадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.194
Дочь: Аллаярова (Ахмедова) Гульсара Алтыбаевна
Отец ребёнка: Ахмедов Алтыбай
Рождение
01.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмедов Алтыбай
Рождение ребёнка
24.04.1957
Сын: Ахмедов Мехманкули Алтыбаевич
Отец ребёнка: Ахмедов Алтыбай
Смерть
Неизвестно