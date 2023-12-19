Ахмедова Джумагуль Мурадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедова Джумагуль Мурадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.194

Дочь: Аллаярова (Ахмедова) Гульсара Алтыбаевна

Отец ребёнка: Ахмедов Алтыбай

Рождение
01.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмедов Алтыбай

Рождение ребёнка
24.04.1957

Сын: Ахмедов Мехманкули Алтыбаевич

Отец ребёнка: Ахмедов Алтыбай

Смерть
Неизвестно

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