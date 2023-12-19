Ахмедов Алтыбай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.194
Дочь: Аллаярова (Ахмедова) Гульсара Алтыбаевна
Мать ребёнка: Ахмедова Джумагуль Мурадовна
Рождение ребёнка
24.04.1957
Сын: Ахмедов Мехманкули Алтыбаевич
Мать ребёнка: Ахмедова Джумагуль Мурадовна