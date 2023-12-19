Ахмедов Алтыбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Алтыбай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмедова Джумагуль Мурадовна

Рождение ребёнка
16.03.194

Дочь: Аллаярова (Ахмедова) Гульсара Алтыбаевна

Мать ребёнка: Ахмедова Джумагуль Мурадовна

Рождение ребёнка
24.04.1957

Сын: Ахмедов Мехманкули Алтыбаевич

Мать ребёнка: Ахмедова Джумагуль Мурадовна

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