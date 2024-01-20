Шайдурова (Черновская) Матрена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Черновский Гавриил Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1863
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1875
Сын: Шайдуров Николай Тарасович
Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович
Рождение ребёнка
03.10.1876
Дочь: Шайдурова Пелагея Тарасовна
Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шайдуров Леонтий Тарасович
Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Шайдуров Прокопий Тарасович
Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович
Смерть
Неизвестно