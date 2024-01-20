Шайдурова (Черновская) Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Черновская) Матрена Гавриловна

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Черновский Гавриил Федотович

Мать: не указана

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
04.10.1863

Муж: Шайдуров Тарас Кириллович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1875

Сын: Шайдуров Николай Тарасович

Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1876

Дочь: Шайдурова Пелагея Тарасовна

Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шайдуров Леонтий Тарасович

Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Шайдуров Прокопий Тарасович

Отец ребёнка: Шайдуров Тарас Кириллович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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