Шайдуров Леонтий Тарасович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
30.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1898
Сын: Шайдуров Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шайдурова (Бояркина) Феоктиста Яковлевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
23.08.1904
Сын: Шайдуров Андриан Леонтьевич
Мать ребёнка: Шайдурова (Бояркина) Феоктиста Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно