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Шайдуров Леонтий Тарасович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шайдуров Тарас Кириллович

Мать: Шайдурова (Черновская) Матрена Гавриловна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Шайдурова (Бояркина) Феоктиста Яковлевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Шайдуров Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шайдурова (Бояркина) Феоктиста Яковлевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
23.08.1904

Сын: Шайдуров Андриан Леонтьевич

Мать ребёнка: Шайдурова (Бояркина) Феоктиста Яковлевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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