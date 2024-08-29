Худякова Домна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Худякова) Акилина Емельяновна
Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович
ГАСО, 179-1-45-101л
Рождение ребёнка
1827
Сын: Худяков Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович
ГАСО, 179-1-45-100об
Смерть
Неизвестно