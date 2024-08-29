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Худякова Домна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Емельян Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Худяков Иван Емельянович

Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1814

Сын: Худяков Петр Емельянович

Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Худякова) Акилина Емельяновна

Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-101л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Худяков Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Худяков Емельян Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-100об
Смерть
Неизвестно

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