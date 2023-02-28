Васютович (Тарушкина) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения08.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885
Бракосочетание
09.02.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1911
Сын: Васютович Василий Андреев
Отец ребёнка: Васютович Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Васютович Андрей Стефанов
Смерть
Неизвестно