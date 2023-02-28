Васютович (Тарушкина) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютович (Тарушкина) Татьяна Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885

Отец: Тарушкин Василий Афанасьев

Мать: Тарушкина Александра Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Васютович Андрей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1911

Сын: Васютович Василий Андреев

Отец ребёнка: Васютович Андрей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Васютович Андрей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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