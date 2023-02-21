Мильман Бася
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Байкель Ева (Ента) Иосифовна
Отец ребёнка: Мильман Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мильман Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феня Иосифовна
Отец ребёнка: Мильман Иосиф
Смерть
Около 1952