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Мильман Бася

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Байкель Ева (Ента) Иосифовна

Отец ребёнка: Мильман Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Семён Иосифович

Отец ребёнка: Мильман Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня Иосифовна

Отец ребёнка: Мильман Иосиф

Смерть
Около 1952
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