Мильман Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильман Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Байкель Ева (Ента) Иосифовна

Мать ребёнка: Мильман Бася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Семён Иосифович

Мать ребёнка: Мильман Бася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня Иосифовна

Мать ребёнка: Мильман Бася

Смерть
Неизвестно
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