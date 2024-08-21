Кабанова Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1934
Сын: Кабанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Захарович
Никонова Сельга, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Кабанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Захарович
Рождение ребёнка
23.08.1950
Дочь: Кабанова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Захарович
Смерть
Неизвестно