Кабанов Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабанов Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Таисия
Рождение ребёнка
17.06.1934
Сын: Кабанов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кабанова Таисия
Никонова Сельга, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Кабанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кабанова Таисия
Рождение ребёнка
23.08.1950
Дочь: Кабанова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Кабанова Таисия
Смерть
Неизвестно