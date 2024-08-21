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Кабанов Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанов Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Таисия

Рождение ребёнка
17.06.1934

Сын: Кабанов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кабанова Таисия

Никонова Сельга, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.11.1935

Сын: Кабанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кабанова Таисия

Рождение ребёнка
23.08.1950

Дочь: Кабанова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Кабанова Таисия

Смерть
Неизвестно

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