Аксенов Сергей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Сергей Антонович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.03.1910

Дата смерти

До 1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910

Отец: Аксенов Антон Федорович

Мать: Аксенова Елена Абрамовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Екатерина

Смерть
До 1983
Москва, город федерального значения Москва
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