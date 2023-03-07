Аксенов Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения21.03.1910
Дата смертиДо 1983
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910
Отец: Аксенов Антон Федорович
Мать: Аксенова Елена Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Екатерина
Смерть
До 1983