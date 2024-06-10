Хиневич (Потейкова) Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Хиневич Егор Власов
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Дочь: Максимович (Хиневич) Феодора Власовна
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Сын: Хиневич Григорий Власович
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Дочь: Капура (Хиневич) Акилина Власова
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Сын: Хиневич Иоанн Власов
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Дочь: Хиневич (Хиневич) Анна Власова
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Дочь: Хиневич (Хиневич) Христина Власова
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Дочь: Хиневич (Хиневич) Ксения Власова
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев
Дочь: Хиневич (Хиневич) Анастасия Власова
Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев