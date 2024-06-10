Хиневич (Потейкова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиневич (Потейкова) Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Потейко Василий Мартинов

Мать: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиневич Егор Власов

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Максимович (Хиневич) Феодора Власовна

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.02.1892

Сын: Хиневич Феодор Власиев

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Хиневич Михаил Власов

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хиневич Григорий Власович

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Капура (Хиневич) Акилина Власова

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хиневич Иоанн Власов

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Хиневич (Хиневич) Анна Власова

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: Хиневич (Хиневич) Христина Власова

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Хиневич (Хиневич) Ксения Власова

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хиневич Николай Власович

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.03.1915

Дочь: Хиневич (Хиневич) Анастасия Власова

Отец ребёнка: Хиневич Власий Антониев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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