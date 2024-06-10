Максимович (Хиневич) Феодора Власовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Максимович Герасим Константинов
Отец ребёнка: Максимович Константин Никитин
Рождение ребёнка
09.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимович Константин Никитин
Смерть
Неизвестно