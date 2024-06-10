Максимович (Хиневич) Феодора Власовна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимович (Хиневич) Феодора Власовна

Максимович (Хиневич) Феодора Власовна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хиневич Власий Антониев

Мать: Хиневич (Потейкова) Агафья Васильевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимович Константин Никитин

Рождение ребёнка
1923

Сын: Максимович Герасим Константинов

Отец ребёнка: Максимович Константин Никитин

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимович Константин Никитин

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.