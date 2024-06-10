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Потейко Василий Мартинов

Место рождения

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Потейко Мартин Якимов

Мать: Потейко Агафья

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Потейков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Потейков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Хиневич (Потейкова) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Потейков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Потейков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Потейков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Хиневич (Потейкова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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