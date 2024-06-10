Потейко Василий Мартинов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Потейко Мартин Якимов
Мать: Потейко Агафья
Рождение ребёнка
1861
Сын: Потейков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Потейков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Хиневич (Потейкова) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Хиневич (Потейкова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Смерть
Неизвестно