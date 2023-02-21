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(княжна Уракова) Александра Федоровна
(княжна Уракова) Александра Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1813
Пол
Женский
Отец
Князь Ураков Федор Михайлович
Мать
Княгиня Уракова (Свечка) Анна Петровна
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1813
Отец:
Князь Ураков Федор Михайлович
Мать:
Княгиня Уракова Анна Петровна
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