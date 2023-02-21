(княжна Уракова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(княжна Уракова) Александра Федоровна

(княжна Уракова) Александра Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1813

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1813

Отец: Князь Ураков Федор Михайлович

Мать: Княгиня Уракова Анна Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close