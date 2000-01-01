князь Ураков Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1813
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Княгиня Уракова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
1819