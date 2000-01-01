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князь Ураков Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1813

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Княгиня Уракова Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
1819
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