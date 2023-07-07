Щербинина Ирина Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Щербинина Ирина Федотова
Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Щербинин Дорофей Федотович
Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щербинин Анисим Федотович
Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно