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Щербинина Ирина Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Щербинин Платон Федотов

Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Щербинина Ирина Федотова

Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Щербинин Дорофей Федотович

Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щербинин Анисим Федотович

Отец ребёнка: Щербинин Федот Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Федот Михайлов

Смерть
Неизвестно
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