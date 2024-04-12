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Щербинин Федот Михайлов

Место рождения

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1805

Отец: Щербинин Михаил Иванов

Мать: Щербинина Мария Дмитриева

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Щербинин Платон Федотов

Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Щербинина Ирина Федотова

Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Щербинин Дорофей Федотович

Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щербинин Анисим Федотович

Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Ирина Денисова

Смерть
Неизвестно
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