Щербинин Федот Михайлов
Место рождения
Дата рождения01.04.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1805
Отец: Щербинин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Щербинина Ирина Федотова
Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Щербинин Дорофей Федотович
Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щербинин Анисим Федотович
Мать ребёнка: Щербинина Ирина Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Ирина Денисова
Смерть
Неизвестно