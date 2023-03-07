(Чильдинова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чильдинова) Агаѳія

(Чильдинова) Агаѳія

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чильдиновъ Сергей

Мать: Чильдинова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмитрій

Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1861

Сын: Петръ

Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андронъ Захаровъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close