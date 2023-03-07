(Чильдинова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Чильдиновъ Сергей
Мать: Чильдинова Матрена
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмитрій
Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ
Рождение ребёнка
12.01.1861
Сын: Петръ
Отец ребёнка: Андронъ Захаровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андронъ Захаровъ