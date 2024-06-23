Максимов Пахом Никитич
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти01.05.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Чешева (Максимова) Ульяна Пахомовна
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Савинова (Максимова) Фекла Пахомовна
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Максимова Евдокия Пахомовна
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Максимов Максим Пахомович
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максимов Алексей Пахомович
Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Смерть
01.05.1787