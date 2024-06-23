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Максимов Пахом Никитич

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

01.05.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Максимов Никита Иванович

Мать: Максимова Анисья Сидоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Максимов Иван Пахомович

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Чешева (Максимова) Ульяна Пахомовна

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Савинова (Максимова) Фекла Пахомовна

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Максимова Евдокия Пахомовна

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Максимов Сидор Пахомович

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Максимов Максим Пахомович

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Максимов Алексей Пахомович

Мать ребёнка: Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.05.1787

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