Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна

Место рождения

Лебское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

03.12.1786

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Аншуков Малафей Аврамович

Мать: Аншукова Ирина Ивановна

Лебское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Пахом Никитич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Максимов Иван Пахомович

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Чешева (Максимова) Ульяна Пахомовна

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Савинова (Максимова) Фекла Пахомовна

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Максимова Евдокия Пахомовна

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Максимов Сидор Пахомович

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Максимов Максим Пахомович

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Максимов Алексей Пахомович

Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
03.12.1786

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