Максимова (Аншукова) Марья Малафеевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти03.12.1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Аншуков Малафей Аврамович
Мать: Аншукова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Чешева (Максимова) Ульяна Пахомовна
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Савинова (Максимова) Фекла Пахомовна
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Максимова Евдокия Пахомовна
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Максимов Максим Пахомович
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максимов Алексей Пахомович
Отец ребёнка: Максимов Пахом Никитич
Смерть
03.12.1786