Матрона Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1735
Отец: Герасим Артемонов
Мать: Елена Васильева
МАРКОВО ИВ-1737 Матрона 2=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Матрона 4=1735 ИВ-1740 Матрона 6=1734 ИВ-1741 Матрона 7=1734 ИВ-1742 Матрона 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матрона 12=1732 ИВ-1745 Мат... Показать все
Бракосочетание
07.07.1754
Муж: Лукиан Патрикеев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1754 07.07.1754 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Лукиан той же вотчины деревни Маркова Герасимовой дочерью ПАВЛОВА девкой Матроной первым браком (ОШИБКА? НАДО АРТЕМОНОВА?)
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно