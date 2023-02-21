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Матрона Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1708 г.р.

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Герасим Артемонов

Мать: Елена Васильева

МАРКОВО ИВ-1737 Матрона 2=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Матрона 4=1735 ИВ-1740 Матрона 6=1734 ИВ-1741 Матрона 7=1734 ИВ-1742 Матрона 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матрона 12=1732 ИВ-1745 Мат... Показать все
Бракосочетание
07.07.1754

Муж: Лукиан Патрикеев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1754 07.07.1754 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Лукиан той же вотчины деревни Маркова Герасимовой дочерью ПАВЛОВА девкой Матроной первым браком (ОШИБКА? НАДО АРТЕМОНОВА?)
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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