Галицкая (Селезнева) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая (Селезнева) Анна Емельяновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Дата смерти

15.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Селезнев Емельян Ильич

Мать: Селезнева Елизавета Андреевна

Бракосочетание
17.09.1900

Муж: Галицкий Михаил Стефанович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Галицкий Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Галицкий Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Галицкий Михаил Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1914
Причина смерти: сердце
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