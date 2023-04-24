Галицкая (Селезнева) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти15.01.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
17.09.1900
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Галицкий Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Галицкий Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Галицкий Михаил Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1914
Причина смерти: сердце