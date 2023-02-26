Ирина Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1819

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1821

Дочь: Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1823

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1824

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1830

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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