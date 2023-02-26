Ирина Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1819
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1821
Дочь: Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1823
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1824
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1830
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Дорофеев
Смерть
Неизвестно