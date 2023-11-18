Смирнов Спиридон Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Спиридон Феофилактович

Смирнов Спиридон Феофилактович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Феофилакт Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1894 ст.

Сын: Смирнов Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Смирнова Матрена Ефремовна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.

Сын: Смирнов Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Смирнова Матрена Ефремовна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Матрена Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close