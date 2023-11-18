Смирнов Спиридон Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Феофилакт Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1894 ст.
Сын: Смирнов Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Смирнова Матрена Ефремовна
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.
Сын: Смирнов Петр Спиридонович
Мать ребёнка: Смирнова Матрена Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно