Смирнова Матрена Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Матрена Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1894 ст.

Сын: Смирнов Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Смирнов Спиридон Феофилактович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.

Сын: Смирнов Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Смирнов Спиридон Феофилактович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Спиридон Феофилактович

Смерть
Неизвестно
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