Смирнова Матрена Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1894 ст.
Сын: Смирнов Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Смирнов Спиридон Феофилактович
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.
Сын: Смирнов Петр Спиридонович
Отец ребёнка: Смирнов Спиридон Феофилактович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно