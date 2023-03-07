Пижевская Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПижевская Елена Филипповна

Пижевская Елена Филипповна

avatar

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пижевский Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пижевский Николай Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close