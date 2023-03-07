Пижевская Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пижевский Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пижевский Николай Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно