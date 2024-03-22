Захаров Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Василий Павлович

Захаров Василий Павлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.03.1893

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1893

Отец: Захаров Павел Иванович

Мать: Захарова Ксения Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Фёдор Кириллович (Кузьмич) Носков, Пелагея Ивановна Захарова
Восприемник
27.11.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Ивановна Панина
Бракосочетание
21.10.1912

Жена: Захарова Агафья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Коржонков и Панин По невесте: Сорокин и Еремин
Восприемник
11.11.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Матвеевна Елясина
Восприемник
11.06.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Яковлевич Елясин
Рождение ребёнка
31.08.1913

Сын: Захаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1918

Сын: Захаров Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close