Захаров Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1893
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1893
Крещение
12.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Фёдор Кириллович (Кузьмич) Носков, Пелагея Ивановна Захарова
Восприемник
27.11.1911
Екатерина Ивановна Панина
Бракосочетание
21.10.1912
Жена: Захарова Агафья Павловна
Поручители по жениху: Коржонков и Панин По невесте: Сорокин и Еремин
Восприемник
11.11.1912
Екатерина Матвеевна Елясина
Восприемник
11.06.1913
Иван Яковлевич Елясин
Рождение ребёнка
31.08.1913
Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1918
Сын: Захаров Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951