Житков (Жидких) Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Жидких (житков) Иван Иванович
Мать: Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Жидков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1896
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1901
Сын: Жидков Герасим Дмитриевич
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
городской округ Ефремов
Рождение ребёнка
29.05.1906
Сын: Житков Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1908
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1911
Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна
Смерть
После 1917