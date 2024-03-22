Житков (Жидких) Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житков (Жидких) Дмитрий Иванович

Место рождения

Красногорское, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жидких (житков) Иван Иванович

Мать: Дарья Наумовна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Жидков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1896

Сын: Жидков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1901

Сын: Жидков Герасим Дмитриевич

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

городской округ Ефремов
Рождение ребёнка
29.05.1906

Сын: Житков Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
30.09.1908

Сын: Жидков Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Житков Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Житкова Пелагея Ивановна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Смерть
После 1917
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