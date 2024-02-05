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Никифор Прокофьев

Место рождения

д. Рождественно

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Прокофий Петров

Мать: Акулина Леонтьева

д. Рождественно
Бракосочетание
22.01.1781

Жена: Васса Иванова

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
14.06.1789

Сын: Мефодий Никифоров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
12.05.1791

Сын: Константин Никифоров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
08.10.1797

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Васса Иванова

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Илья Никифоров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Оксинья Никифорова

Мать ребёнка: Васса Иванова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдоким Никифоров

Мать ребёнка: Васса Иванова

д. Рождественно
Смерть
Неизвестно
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