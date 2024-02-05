Никифор Прокофьев
Место рожденияд. Рождественно
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Прокофий Петров
Мать: Акулина Леонтьева
д. Рождественно
Бракосочетание
22.01.1781
Жена: Васса Иванова
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
14.06.1789
Сын: Мефодий Никифоров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
12.05.1791
Сын: Константин Никифоров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
08.10.1797
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Васса Иванова
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Илья Никифоров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Оксинья Никифорова
Мать ребёнка: Васса Иванова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдоким Никифоров
Мать ребёнка: Васса Иванова
д. Рождественно
Смерть
Неизвестно