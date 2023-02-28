Гончаров Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения17.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884
Отец: Гончаров Пётр Иванов
Мать: Гончарова Марина Фадеева
Рождение ребёнка
20.05.1904
Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева
Рождение ребёнка
31.12.1908
Дочь: Нина Фёдорова
Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева
Рождение ребёнка
09.09.1911
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева
Бракосочетание
02.11.1912
Жена: Гончарова Елена Косьмина
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Таисия Фёдорова
Мать ребёнка: Гончарова Елена Косьмина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гончаров Николай Федорович
Мать ребёнка: Гончарова Елена Косьмина
Смоленская обл., г. Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно