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Гончаров Фёдор Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884

Отец: Гончаров Пётр Иванов

Мать: Гончарова Марина Фадеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1904

Сын: Гончаров Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1907

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1908

Дочь: Нина Фёдорова

Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Гончарова Мария Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1912

Жена: Гончарова Елена Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Таисия Фёдорова

Мать ребёнка: Гончарова Елена Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Гончаров Николай Федорович

Мать ребёнка: Гончарова Елена Косьмина

Смоленская обл., г. Демидов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Мария Георгиева

Смерть
Неизвестно
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