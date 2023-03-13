Смирнова Ирина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ирина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Смирновъ Иванъ

Отец ребёнка: Смирновъ Данила

Рождение ребёнка
1787

Сын: Смирновъ Константинъ

Отец ребёнка: Смирновъ Данила

Рамодановка
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Смирновъ Данила

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Смирновъ Данила

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Данила

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