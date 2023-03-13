Смирнова Ирина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Смирновъ Иванъ
Отец ребёнка: Смирновъ Данила
Рождение ребёнка
1787
Сын: Смирновъ Константинъ
Отец ребёнка: Смирновъ Данила
Рамодановка
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Смирновъ Данила
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Смирновъ Данила
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Данила