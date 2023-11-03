Крутовская Праскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутовская Праскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Тезавров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Соколов Павел Иванович

Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
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