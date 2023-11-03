Крутовская Праскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Тезавров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Крутовский Иван Андреевич
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно