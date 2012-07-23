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Ромицина (Панарина) Нина Захаровна

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Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

23.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Панарин Захар Николаевич

Мать: Панарина Ирина Егоровна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1953

Дочь: Соскова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ромицин Александр Петрович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.08.1956

Дочь: Науменко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ромицин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромицин Александр Петрович

Смерть
23.07.2012
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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