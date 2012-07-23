Ромицина (Панарина) Нина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти23.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Панарин Захар Николаевич
Мать: Панарина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
24.04.1953
Дочь: Соскова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ромицин Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1956
Дочь: Науменко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ромицин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.2012
Бийск, город Бийск, Алтайский край