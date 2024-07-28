Шалухин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Шалухин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шалухина) Валентина
Мать ребёнка: Шалухина (Первушина) Нина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалухин Василий
Мать ребёнка: Шалухина (Первушина) Нина Константиновна
Смерть
2004