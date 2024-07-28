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Шалухин Николай Васильевич

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Место рождения

Растовка, Петропавловская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1936

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шалухин Василий

Мать: не указана

Растовка, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина (Первушина) Нина Константиновна

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шалухина) Валентина

Мать ребёнка: Шалухина (Первушина) Нина Константиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалухин Василий

Мать ребёнка: Шалухина (Первушина) Нина Константиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
2004
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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