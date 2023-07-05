Лобода Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобода Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобода Иван

Мать: Лобода Мария

Рождение ребёнка
14.08.1943

Дочь: Ефремова Людмила

Мать ребёнка: Лобода Вера

Чукотка
Рождение ребёнка
12.08.1950

Дочь: Карлова Мария

Мать ребёнка: Лобода Вера

Чукотка
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Малоярославец
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