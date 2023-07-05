Лобода Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобода Иван
Мать: Лобода Мария
Рождение ребёнка
14.08.1943
Дочь: Ефремова Людмила
Мать ребёнка: Лобода Вера
Чукотка
Рождение ребёнка
12.08.1950
Дочь: Карлова Мария
Мать ребёнка: Лобода Вера
Чукотка
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Малоярославец