Альбова Капиталина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбова Капиталина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Альбов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1937

Дочь: Зверева Тамара Павловна

Отец ребёнка: Зверев Павел

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Бирюкова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Зверев Павел

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1953

Сын: Белышева Александр Михайлович

Отец ребёнка: Белышева Михаил

Смерть
10.05.1989
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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