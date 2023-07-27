Альбова Капиталина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Альбов Василий
Рождение ребёнка
27.11.1937
Дочь: Зверева Тамара Павловна
Отец ребёнка: Зверев Павел
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Бирюкова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Зверев Павел
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1953
Сын: Белышева Александр Михайлович
Отец ребёнка: Белышева Михаил
Смерть
10.05.1989
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край