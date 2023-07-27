Зверев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1937
Дочь: Зверева Тамара Павловна
Мать ребёнка: Альбова Капиталина Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Бирюкова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Альбова Капиталина Васильевна
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
Неизвестно