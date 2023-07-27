Зверев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1937

Дочь: Зверева Тамара Павловна

Мать ребёнка: Альбова Капиталина Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Бирюкова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Альбова Капиталина Васильевна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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