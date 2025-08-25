Коваленко Вячеслав
мужской, родился Неизвестно
ОтецКоваленко Валерий ИгнатьевичНеизвестно г.р.
Дети
Зыкова Ульяна ВячеславовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Валерий Игнатьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Ульяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Зыкова Мария Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чибисова (Чибисова) Ирина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва