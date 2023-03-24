Киптилый Артемий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киптилый Артемий Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1879 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киптилый Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Киптилый Савелий Артёмович

Мать ребёнка: Киптилая Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киптилая Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киптилая Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киптилый Иоаким Артемьев

Мать ребёнка: Киптилая Пелагея Григорьева

Смерть
Неизвестно
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