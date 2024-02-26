Маньшин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.07.1911
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муругова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Маньшина Павлина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маньшина Павлина Максимовна
Смерть
Неизвестно