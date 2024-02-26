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Маньшин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1911

Жена: Маньшина Павлина Максимовна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муругова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Маньшина Павлина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маньшина Павлина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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