Маньшина (Протопопова) Павлина Максимовна
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения08.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1890
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
10.07.1911
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муругова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Маньшин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маньшин Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно