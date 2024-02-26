Маньшина (Протопопова) Павлина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньшина (Протопопова) Павлина Максимовна

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

08.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1890

Отец: Протопопов Максим Ильич

Мать: Протопопова Ульяна Ефимовна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
10.07.1911

Муж: Маньшин Петр Васильевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муругова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Маньшин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньшин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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