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Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Рекрут С 1852 Иван Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Максимович

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