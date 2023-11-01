Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Семен
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пыжев Рекрут С 1852 Иван Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пыжев Ефим Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно