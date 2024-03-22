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Епихин Панкрат Федорович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.11.1894

Жена: Епихина Анна Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Матвей Епихин, Крестьянин 1862/- , Тит Косматов, Крестьянин 1858- , Кузьма Скуратов, Крестьянин 1862/- Брак: запись о браке №39, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пико... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1896

Сын: Епихин Андрей Панкратович

Мать ребёнка: Епихина Анна Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1896
Свидетель в браке Федор Марков, Крестьянин 1848- и Анисья (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1862
Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Епихин Павел Панкратович

Мать ребёнка: Епихина Анна Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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