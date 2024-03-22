Епихин Панкрат Федорович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
11.11.1894
Жена: Епихина Анна Федоровна
свидетели : Матвей Епихин, Крестьянин 1862/- , Тит Косматов, Крестьянин 1858- , Кузьма Скуратов, Крестьянин 1862/- Брак: запись о браке №39, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пико... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1896
Сын: Епихин Андрей Панкратович
Мать ребёнка: Епихина Анна Федоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1896
Свидетель в браке Федор Марков, Крестьянин 1848- и Анисья (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1862
Рождение ребёнка
03.11.1897
Мать ребёнка: Епихина Анна Федоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно