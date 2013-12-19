Богданова Еврасинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1923
Дата смерти19.12.2013
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1923
Рождение ребёнка
27.06.1943
Сын: Богданов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1948
Дочь: Богданова Ольга Мизайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1958
Сын: Богданов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Смерть
19.12.2013