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Богданова Еврасинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1923

Дата смерти

19.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1923

Отец: Килин Алексей Иванович

Мать: Килина Елизавета Филипповна

Рождение ребёнка
27.06.1943

Сын: Богданов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.1948

Дочь: Богданова Ольга Мизайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1958

Сын: Богданов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Смерть
19.12.2013
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