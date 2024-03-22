Непогодьев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Непогодьев Иван Архипович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Непогодьев Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Непогодьев Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно