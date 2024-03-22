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Непогодьев Дмитрий Иванович

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Непогодьев Иван Архипович

Мать: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Непогодьев Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Непогодьев Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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