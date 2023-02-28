Таланина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Лосева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лосев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Лосев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лосева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Лосев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно