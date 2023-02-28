Таланина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Лосева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лосев Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Лосев Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лосева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Лосев Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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