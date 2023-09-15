Лосев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Лосев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Лосева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Таланина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Таланина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лосева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Таланина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно