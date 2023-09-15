Лосев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосев Алексей Иванович

Лосев Алексей Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Лосев Иван Афанасьевич

Мать: Неизвестно Анна Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Лосева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Таланина Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Таланина Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лосева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Таланина Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close