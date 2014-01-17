Прохорова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1928

Дата смерти

17.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928

Отец: Максименко Петр

Мать: Максименко (Павлова) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Деревянных Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Прохоров Константин Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1954

Дочь: Хлапова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1956

Дочь: Кутенева (Прохорова) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Прохоров Константин Степанович

Рождение ребёнка
06.04.1956

Дочь: Гранкина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Прохоров Константин Степанович

Смерть
17.01.2014

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