Прохорова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1928
Дата смерти17.01.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Деревянных Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Прохоров Константин Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1954
Дочь: Хлапова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1956
Дочь: Кутенева (Прохорова) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Прохоров Константин Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1956
Дочь: Гранкина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Прохоров Константин Степанович
Смерть
17.01.2014